رئيس الوزراء الياباني السابق يتقاعد من البرلمان

أعلن رئيس الوزراء الياباني السابق، يوشيهيدا سوجا، أمس، عن قراره بالتقاعد من عضوية البرلمان، مستشهداً بتقدمه في العمر، ورغبته في تمرير الراية للأجيال الأصغر من النواب اليابانيين، فيما من المتوقع الدعوة قريباً لإجراء انتخابات عامة. وكان سوجا (77 عاماً) مساعداً مقرباً من رئيس الوزراء الراحل، شينزو آبي، وكان المتحدث باسم حكومته لمدة قياسية بلغت سبع سنوات وثمانية أشهر. وقال النائب بمجلس النواب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي لأنصاره إنه لن يسعى لإعادة الانتخاب، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. ومن المتوقع أن تحل رئيسة الوزراء الحالية، ساناي تاكايشي، مجلس النواب في وقت لاحق من الشهر الجاري، لإجراء انتخابات مبكرة من المرجح في الثامن من فبراير.