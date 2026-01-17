ألمانيا: حوافز مالية جديدة لمشتري السيارات الكهربائية بأثر رجعي

أفاد تقرير حديث لصحيفة «بيلد» الألمانية، بأنه يمكن لفئات محددة من مشتري السيارات في ألمانيا الاستفادة من حوافز مالية جديدة عند تسجيل سيارات كهربائية جديدة خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الحافز سيطبّق بأثر رجعي على السيارات الكهربائية التي جرى تسجيلها منذ مطلع العام، موضحاً أنه بحسب الدخل والحالة الأسرية ومعايير أخرى، يمكن أن تتراوح قيمة الحافز بين 1500 و6000 يورو.

وقال وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، في تصريحات للصحيفة، إن «الموارد تكفي لتمويل نحو 800 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة».

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يرى في البرنامج حافزاً لقطاع السيارات المحلي الذي يقدم سيارات كهربائية قوية.

وكان الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفق العام الماضي على تقديم حوافز شراء جديدة بمليارات اليورو، تستفيد منها على وجه الخصوص الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تخصيص مبالغ أعلى للعائلات التي لديها أطفال. وتم تحديد الحد الأقصى للدخل السنوي الخاضع للضريبة للأسرة المستحقة للحوافز عند 80 ألف يورو.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد أوقفت بشكل مفاجئ في نهاية عام 2023 برنامجاً سابقاً لدعم شراء السيارات الكهربائية، وذلك بهدف سد العجز في الموازنة.

وقد يستغرق الأمر أشهراً عدة قبل أن يحصل المشترون على الدعم الجديد، حيث يجب أولاً تفعيل منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بحسب «بيلد».

ومن المتوقع أن يصبح تقديم الطلبات متاحاً اعتباراً من مايو المقبل.

وفي آخر البيانات الرسمية التي أصدرها المكتب الاتحادي الألماني للمركبات، سجلت السوق الألمانية للسيارات الكهربائية الخالصة ارتفاعاً كبيراً في عدد المركبات التي جرى ترخيصها للمرة الأولى خلال نوفمبر الماضي.

وقال المكتب في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن عدد السيارات الكهربائية الجديدة تجاوز 55 ألفاً و740 سيارة، بزيادة 58.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبهذه الوتيرة ارتفعت حصة هذه الفئة إلى أكثر من 22% من إجمالي سيارات الركاب الجديدة المرخص لها للمرة الأولى في ألمانيا.