إندونيسيا تعزز الاكتفاء الذاتي من الأرز

فلاحون يزرعون الأرز في بداية موسم الزراعة بمنطقة بلانغ بينتانغ في إقليم آتشيه بيسار الإندونيسي، وقال وزير الزراعة الإندونيسي، أندي عمران سليمان، إن البلاد تستهدف إنتاج أكثر من 34 مليون طن من الأرز خلال عام 2026، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاكتفاء الذاتي من هذا الغذاء الاستراتيجي، ويعكس ذلك تغييراً في اتجاه سياسة الغذاء الحكومية التي كانت دائماً مثيرة للقلق.