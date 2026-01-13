بدء تنفيذ «مدينة العقبة الذكية» في الأردن

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أخيراً، بدء أعمال التخطيط الشمولي وبناء القدرات والتطبيق العملي لمشروع «مدينة العقبة الذكية»، وترأس مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في السلطة، المعتصم الهنداوي، الاجتماع الافتتاحي والتنسيقي الأول مع الخبراء والمختصين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ووفق بيان للسلطة، فإنه سيتم خلال هذه الفترة، تطوير الأطر التنفيذية العملية لمبادرات وبرامج المدينة الذكية، وبناء قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز الشراكات، بما يضمن تشكيل وتنفيذ خطة شمولية لتأهيل مدينة العقبة لتكون واحدة من مدن المستقبل الذكية، ويأتي ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطبيق وتنفيذ المخطط الحضري الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (2020-2040).

وأكد الهنداوي أن الاستمرار في تنفيذ المشروع من خلال التعاون الفني والتقني مع الوكالة اليابانية، يهدف إلى تعزيز القدرات الممكنة للمدينة الذكية في العقبة، بما يتماشى مع الرؤية طويلة المدى للتخطيط الحضري الشمولي المستقبلي والمتكامل، كما يُعزّز هذا التعاون الاستفادة من الحلول الرقمية والبيانات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحضرية للمدينة.