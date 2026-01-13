الهند تفشل في إطلاق قمر اصطناعي

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، أمس، فشلها في وضع قمر اصطناعي لرصد الأرض، و15 مركبة فضائية صغيرة أخرى في مدارها، بسبب خلل طرأ على الصاروخ الذي حملها.

وذكرت الوكالة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن «مهمة (بي إس إل في - سي 62) واجهت خللاً في نهاية مرحلة تشغيل طبقتها الثالثة، ويجري حالياً تحليل مفصّل للوضع».

وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية، في. نارايانان، للتلفزيون الوطني: «أدى الصاروخ مهامه كما كان متوقعاً حتى نهاية تشغيل الطبقة الثالثة، لكن في نهاية المرحلة الثالثة تم رصد اضطرابات، حيث انحرف الصاروخ عن مساره»، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.