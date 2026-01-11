مناورات للصين وروسيا وإيران في مياه جنوب إفريقيا

بدأت الصين وروسيا وإيران أسبوعاً من المناورات البحرية المشتركة ‌في مياه جنوب إفريقيا أمس، في ما وصفه البلد المضيف بأنه عملية لـ«بريكس بلس»، تهدف «لضمان سلامة الشحن والأنشطة الاقتصادية البحرية». و«بريكس بلس» هو توسيع للتكتل الجيوسياسي الذي يضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وينظر إليه الأعضاء على أنه ثقل موازن للهيمنة الاقتصادية الأميركية والغربية. ويشمل «بريكس بلس» ست دول أخرى. وتجري جنوب إفريقيا بشكل روتيني تدريبات بحرية مع الصين وروسيا، لكن هذه المناورات ​تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر ​بين إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب والعديد من دول «بريكس بلس»، مثل الصين ‌وإيران وجنوب ‌إفريقيا والبرازيل.