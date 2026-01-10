كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري

سجلت كوريا الجنوبية أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق خلال نوفمبر 2025، مدعوماً بقوة الصادرات، وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، أمس.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 12.24 مليار دولار خلال نوفمبر، بزيادة حادة على 6.81 مليارات دولار خلال الشهر السابق له وفقاً للبيانات.

ويعد هذا أكبر مبلغ على الإطلاق لأشهر نوفمبر منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة خلال عام 1980.

وسجلت البلاد فائضاً في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو عام 2023، مسجلة بذلك ثاني أطول سلسلة من الفائض على الإطلاق.