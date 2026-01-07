الفلبين ترفع مستوى التحذير من بركان وسط البلاد

رفعت الفلبين، أمس، مستوى ‌التحذير من بركان مايون في إقليم ألباي بوسط البلاد، وأشارت إلى «نشاط انفجاري محتمل»، في الأيام أو الأسابيع المقبلة، ونصحت السكان بالبقاء بعيداً عن منطقة الخطر التي تمتد لمسافة ستة كيلومترات.

ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة على مقياس من خمس درجات، ​ما يعني أن الصهارة تندفع ​لأعلى داخل البركان ​وتشكل قبة من الحمم البركانية عند ‌قمته، وحث المعهد ‌السكان داخل منطقة الخطر، التي تمتد لمسافة ستة كيلومترات، على الإخلاء بسبب احتمالات حدوث ​تدفقات ​للحمم البركانية، وتساقط الصخور، وغيرها من الأخطار المصاحبة.