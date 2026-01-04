رئيس وزراء إيرلندا يزور الصين لأول مرة منذ 14 عاماً

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن رئيس الوزراء الإيرلندي، ميشيل مارتن، سيزور الصين اعتباراً من اليوم، حيث يلتقي الرئيس، شي جينبينغ، في أول زيارة لرئيس وزراء إيرلندي للبلاد خلال 14 عاماً. وتسعى بكين إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، رغم التوترات مع التكتل بشأن الرسوم الجمركية وقضايا حقوق الإنسان. وفي أواخر 2025، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك إسبانيا فيليب السادس، جينبينغ، في رحلات منفصلة إلى الصين.