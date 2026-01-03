ألمانيا تدعو لاستضافة جزء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، أرمين لاشيت، إلى نقل جزء من أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ألمانيا، مؤكداً أن مقر الأمم المتحدة في بون، أثبت جدارته في قضايا حماية المناخ والاستدامة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: «يمكنني أن أتصور أن يتم تعزيز وتطوير موضوع البيئة والتنمية في مقر الأمم المتحدة في بون».

وأضاف لاشيت: «نشهد حالياً انسحاب الولايات المتحدة سياسياً ومالياً من العديد من المؤسسات الدولية»، مشيراً إلى أن هناك حاجة كبيرة لتعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم الأمم المتحدة، مؤكداً استعداد ألمانيا للمساهمة في ذلك.