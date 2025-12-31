الدنمارك تشتري طائرات استطلاع أميركية

وافقت الولايات المتحدة على صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار لبيع طائرات للدنمارك مخصصة للقيام بدوريات، رغم تجدد التوتر، بعدما دعا الرئيس، دونالد ترامب، مرة أخرى للسيطرة على غرينلاند.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها وافقت على طلب من الدنمارك لشراء نظام «بي - 8 إيه» للدوريات والاستطلاع من شركة «بوينغ»، وسيتضمن ما يصل إلى ثلاث طائرات.

وأوضحت «الخارجية»، في مذكرة للكونغرس، أن عملية البيع «ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تحسين الأمن في بلد حليف في (الناتو)، ويُشكل استقراراً سياسياً وتقدماً اقتصادياً في أوروبا».