تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف «فوري» لإطلاق النار

أعلنت تايلاند وكمبوديا في بيان مشترك، أمس، عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار، متعهدتين بإنهاء أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية. وبحسب إحصاءات رسمية، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصاً، ونزح أكثر من مليون آخرين خلال عمليات عسكرية استمرت ثلاثة أسابيع، استُخدمت فيها المدفعية والدبابات والطائرات المسيّرة والمقاتلات. وأفاد البيان الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين: «يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك». وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل «كل أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية والأهداف العسكرية لكلا الجانبين، وفي جميع الحالات وجميع المناطق».