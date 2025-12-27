الصين تفرض عقوبات على أفراد وشركات أميركية

‌قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إنها فرضت عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة «بوينغ» في «سانت ​لويس»، بسبب ​مبيعات أسلحة ​إلى تايوان. وذكرت الوزارة ‌أنه سيتم ‌تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء ​الأفراد ​في الصين، ومنع المنظمات والأفراد ‍المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات. وأضافت أن الأفراد المدرجين على ‍قائمة العقوبات ممنوعون أيضاً من دخول الصين. وكانت متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية قد أعلنت، أول من أمس، أن بكين تعمل بفاعلية على تعزيز وتيسير التجارة المتوافقة مع القوانين، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستخفف القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.