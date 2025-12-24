ترامب يكشف عن «سفن حربية جديدة» تحمل اسمه

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إطلاق فئة جديدة من السفن الحربية التي ستحمل اسمه، في خطوة غير معتادة بالنسبة إلى رئيس.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: «إن تلك السفينة ستكون أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق»، وقدّر ترامب أن بناء أول سفينتين سيستغرق نحو عامين ونصف العام، مشيراً إلى أن هذه الفئة من السفن ستشمل 10 سفن في وقت قريب، وفي نهاية المطاف من 20 إلى 25 سفينة.

وأضاف أن هذه السفن ستكون مجهزة بمدافع وليزر، كما أنها قادرة على حمل أسلحة فرط صوتية ونووية.