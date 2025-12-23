إيطاليا تغرّم «أبل» 115 مليون دولار

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، أمس، تغريم شركة «أبل» بأكثر من 115.69 مليون دولار (98.6 مليون يورو) بتهمة «إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق»، فيما أكدت الشركة الأميركية أنها تعتزم استئناف القرار.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن «أبل» انتهكت قانون المنافسة في سوق مبتكري التطبيقات.

وأضافت: «تتمتع (أبل) بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها».

وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن «أبل» فرضت أيضاً شروطاً تقييدية جداً، في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة.

وخلصت الهيئة إلى أن هذه الشروط التي فرضتها «أبل» كانت من جانب واحد، وتضر مصالح شركائها التجاريين، وهي غير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية.

من جانب آخر، عبرت «أبل»، في بيان، عن «معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية»، وأعلنت عزمها استئناف القرار.

وتؤكد الشركة أن قواعد حماية الخصوصية «تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك (أبل)، وقد اعتمدها زبائننا، ونالت استحسان المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في كل أنحاء العالم».