الصين تفرض رسوماً على منتجات الألبان الأوروبية

أعلنت الصين أمس، أنها ستفرض رسوماً مؤقتة على «بعض منتجات الألبان» المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وتدخل الرسوم، التي تراوح بين 21.9 و42.7%، حيز التنفيذ اليوم، وتطال مجموعة من المنتجات، تشمل الأجبان الطازجة والمصنعة، وبعض أنواع الحليب والقشدة وغيرها، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الصينية.

وكانت الصين فتحت، في أغسطس 2024، تحقيقاً لمكافحة الدعم بناء على طلب جمعية الألبان الصينية.

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل: «هذا التحقيق يستند إلى مزاعم مشكوك فيها، وأدلة غير كافية، وبالتالي فإن الإجراءات غير مبررة ولا أساس لها».