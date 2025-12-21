برلماني ألماني يطالب بتعزيز صلاحيات الاستخبارات الخارجية

اعتبر رئيس لجنة الرقابة على أداء أجهزة الاستخبارات في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، مارك هينريشمان، أن تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أمر لا غنى عنه في ظل التهديدات الروسية. وقال السياسي الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لشبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «الحكومة الألمانية تجري حالياً مشاورات أولية بشأن تعديل قانون وكالة الاستخبارات الخارجية».

وأضاف هينريشمان: «نناقش ذلك وفقاً لصياغة اتفاق الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينص على ضرورة رفع جهاز الاستخبارات الألماني إلى مستوى أجهزة الاستخبارات الأوروبية. في ظل الوضع الحالي المهدد وبالنظر إلى التعاون الأمني الأوروبي فإن ذلك أمر لابد منه».