أميركا تعلّق قرعة «غرين كارد»

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، تعليق قرعة «غرين كارد» (تصريح الإقامة الدائمة)، مشيرة إلى أنها استخدمت من قبل المشتبه فيه في تنفيذ عملية إطلاق النار الجماعية في جامعة براون. ويشتبه في أن كلاوديو نيفيش فالينتي، وهو برتغالي، اقتحم مبنى في الجامعة في 13 ديسمبر الجاري، وفتح النار على طلبة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة بجروح. وكتبت نويم على شبكات التواصل الاجتماعي: «فالينتي دخل أميركا من خلال برنامج تأشيرة هجرة التنوع (DV1) في 2017، وتم منحه تصريح إقامة دائمة». وأضافت: «بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، أوجه فوراً دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بإيقاف البرنامج».