ترامب يصنّف «الفنتانيل» سلاح دمار شامل

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصنيف مادة «الفنتانيل» المخدرة سلاح دمار شامل، معززاً حملة إدارته ضد كارتيلات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية.

وقال الرئيس الأميركي، خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، مساء أول من أمس: «نصنف رسمياً (الفنتانيل) سلاح دمار شامل»، مضيفاً: «ليست هناك قنبلة تفعل ما تفعله هذه القنبلة، بحسب معلوماتنا أن من 200 ألف إلى 300 ألف شخص يموتون كل عام»، بسبب هذه المادة المخدرة.

وجاء في الأمر التنفيذي أن «الفنتانيل» أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدر، وأن تصنيعه وتوزيعه يهددان الأمن القومي الأميركي، ويؤججان الفوضى في المنطقة وعلى الحدود الأميركية.