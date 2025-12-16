السعودية تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية «السياسة العامة للتنمية الشبابية»، التي تمثل إطاراً وطنياً استرشادياً يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على المساهمة الفاعلة في تقدم وازدهار المملكة.

وتركز السياسة على خمسة مجالات رئيسة بدءاً من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مروراً بالتعليم والتعلّم مدى الحياة، وصولاً إلى الصحة والرفاه والهوية والانتماء الوطني.

وأجرت الوزارة، خلال مرحلة الإعداد، مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة. ودعت الوزارة جميع الشركاء في المنظومة الوطنية إلى المساهمة في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية.