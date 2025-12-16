حلفاء فنزويلا يؤكدون دعمهم لمادورو

أكد الحلفاء الإقليميون لفنزويلا دعمهم للرئيس نيكولاس مادورو، منددين باحتجاز إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لناقلة نفط الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الدعم لمادورو خلال اجتماع عبر الإنترنت لتحالف «ألبا» اليساري، الذي يضم دول الكاريبي وأميركا اللاتينية، في ظل تصاعد الحشد العسكري الأميركي في جنوب الكاريبي.

وخلال القمة دعا مادورو تحالف «ألبا» إلى مقاومة ما وصفه بالتدخل غير القانوني في المنطقة، وقال: «لن يُكتب لمشروع الاستعمار النجاح، سنكون أحراراً».

يشار إلى أن الإدارة الأميركية لا تعترف بمادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، زعيماً شرعياً لفنزويلا.