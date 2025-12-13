كولومبيا مستعدة لمنح مادورو اللجوء في حال التنحي

أكدت وزيرة الخارجية الكولومبية، روزا فيافيثينسيو، استعداد بوغوتا لمنح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حق اللجوء إليها في حال تنحّى عن السلطة تحت ضغط الولايات المتحدة.

وقالت في مقابلة إذاعية: «إن كان تركُه السلطة يستلزم انتقاله للعيش في بلد آخر أو طلبَ الحماية، فإن كولومبيا لن يكون لديها سبب لرفضه».

ورأت فيافيثينسيو أن حكومة انتقالية في فنزويلا «ستكون حلاً» لوقف التصعيد في المنطقة، لكن في إطار التفاوض بين واشنطن وحكومة مادورو. وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اعتبر أن الوقت حان من أجل «عفو عام و(تأليف) حكومة انتقالية في فنزويلا».