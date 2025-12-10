ترامب يسمح بتصدير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، يسمح بموجبه لمجموعة «إنفيديا» الأميركية بتصدير رقائقها المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

ويُشكِّل هذا الإعلان تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي قيدتها بشدة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خشية استخدامها في تطبيقات عسكرية بالصين، وفي منشور على شبكة «تروث» للتواصل الاجتماعي، كشف ترامب أنه أبلغ شي بأن واشنطن ستسمح لشركة «إنفيديا» بشحن منتجات «إتش 200» إلى «زبائن معتمدين في الصين ودول أخرى، وفق شروط تضمن استدامة الأمن القومي».