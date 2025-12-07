للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. صادرات السيارات الكورية تتجه للانخفاض في 2025

توقعت مصادر في قطاع صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أمس، أن تنخفض صادرات البلاد من السيارات في عام 2025 للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وذلك بسبب زيادة الإنتاج الخارجي، والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.

وقدرت جمعية السيارات والتنقل الكورية «كاما» صادرات السيارات العام الجاري بما يراوح بين 2.71 مليون و2.72 مليون وحدة، بانخفاض يراوح بين 2.3% و2.6% مقارنة بـ2.78 مليون وحدة في العام السابق.

وأضافت المصادر أنه في حال ثبات التوقعات، فسيكون ذلك أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، عندما عطلت جائحة «كوفيد-19» صادرات السيارات العالمية.

وانخفضت صادرات السيارات إلى 1.88 مليون وحدة في عام 2020 مقارنة بـ2.4 مليون وحدة في العام السابق، ثم انتعشت بشكل مطرد، إذ ارتفعت من 2.04 مليون وحدة في عام 2021 إلى 2.76 مليون وحدة في عام 2023، وفقاً لبيانات الجمعية.

ويرجع الانخفاض المتوقع العام الجاري، بشكل رئيس، إلى ضعف الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق خارجية لشركات السيارات الكورية.

وصدرت كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، 2.25 مليون سيارة، فيما من المتوقع شحن نحو 460 ألف وحدة في الشهرين الأخيرين من العام الجاري.

وشكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الأشهر الـ10 الأولى 49% من الإجمالي، وانخفضت بنسبة 7.9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليون وحدة.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب إطلاق «مجموعة هيونداي موتور» في أكتوبر مصنعها المخصص للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وتخطط المجموعة لزيادة السعة الإنتاجية السنوية للمصنع من 300 ألف إلى 500 ألف وحدة لتلبية الطلب المحلي.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية خفضت أخيراً الرسوم الجمركية على السيارات الكورية من 25% إلى 15%، فإن مسؤولي الصناعة يقولون إن من المتوقع أن تؤثر أعباء الرسوم الجمركية على الصادرات إلى السوق الأميركية.

وقال مسؤول في الصناعة: «إذا رفعت (مجموعة هيونداي موتور) أسعار التجزئة في الولايات المتحدة للحفاظ على الربحية، فقد يضعف الطلب المحلي على سيارات (هيونداي) و(كيا)، ما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الصادرات».