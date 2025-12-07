كالاس: واشنطن لاتزال «أكبر حليف» للاتحاد الأوروبي

رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، أن الولايات المتحدة لاتزال الحليف الأكبر لأوروبا، وذلك غداة نشر واشنطن استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة التي انتقدت المؤسسات الأوروبية.

وقالت كالاس في منتدى الدوحة، رداً على سؤال حول الاستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة: «طبعاً هناك الكثير من الانتقادات، لكن أعتقد أن بعضها صحيح». وأضافت: «الولايات المتحدة لاتزال حليفنا الأكبر.. لا نتفق دوماً على مسائل مختلفة، لكن المنطق هو عينه. ونحن أكبر الحلفاء، وينبغي أن نبقى متحدين». يأتي ذلك بعد نشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، استراتيجية جديدة للأمن القومي، تقوم على شعار «أميركا أولاً».