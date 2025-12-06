أميركا تقلّص مدة تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين، من خمس سنوات إلى 18 شهراً.

وجاءت هذه الخطوة، وهي الأحدث في إطار حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين، بعد تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة. كما تأتي بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكان قد دخل أميركا في إطار برنامج إعادة توطين، بعد انسحاب واشنطن من أفغانستان عام 2021.

وقال مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، إن إطلاق النار الأخير يُعد سبباً للتحرك بشأن تصاريح العمل.