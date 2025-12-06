تحذير روسي

حذّرت روسيا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا من استخدام أصولها المجمدة في تمويل أوكرانيا، معتبرة أن ذلك سرقة. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إن خطة التمويل لا ترقى إلى مستوى المصادرة، لأن الأموال ستكون على شكل قرض، مع أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداده إلا إذا دفعت روسيا تعويضات.

وازدادت التعقيدات المحيطة بالخطة بعد أن اقترحت خطة أخرى تتألف من 28 نقطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، استخدام بعض الأصول في أداة استثمار أميركية - روسية مشتركة.

غير أن دير لاين، أكدت أنها أبلغت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بخطتها للمضي قدماً في قرض التعويضات، وأنها «لاقت ترحيباً».

وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يمكنه المضي قدماً في الخطة إذا صوتت 15 دولة من أصل 27 دولة عضواً، تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، لصالحها.