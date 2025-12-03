رواندا والكونغو توقّعان «سلام تاريخي» في واشنطن

يستقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن، غداً، رئيسَي رواندا والكونغو الديمقراطية، لتوقيع «اتفاقية السلام التاريخية» التي تم التوصل إليها بوساطة ترامب، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت.

وفي كينشاسا، قالت الناطقة باسم الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، تينا سلاما: «سيكون هناك أيضاً اتفاق للتكامل الإقليمي الذي لطالما رغب فيه الرئيس منذ توليه السلطة».

من جهته، أكد وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الرئيس بول كاغامي سيزور واشنطن، من دون ذكر أي تفاصيل.