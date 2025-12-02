مطعم في كوريا الجنوبية يُثير جدلاً لرفضه استقبال الزبائن المنفردين

أثار مطعم في كوريا الجنوبية موجة واسعة من الجدل، بعدما تبين أنه يرفض تقديم الخدمة لأي زبون يأتي بمفرده، في وقت يتزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون عازبين في البلاد، فقد انتشرت صور للافتة موضوعة خارج مطعم يُقدّم مأكولات متنوعة في مدينة يوسو، الواقعة جنوب إقليم جيولا، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن زار أحد المؤثرين على الإنترنت المطعم، ونشر تجربته التي تضمنت رفض المطعم خدمته لأنه كان وحيداً، وفق ما أوردته صحيفة «كوريا تايمز».

وتتضمن اللافتة المثيرة للجدل أربعة خيارات للزبائن الذين يزورون المطعم بمفردهم: دفع ثمن حصتين وتناول حصتين من الطعام، أو الاتصال بصديق، أو العودة في المرة المقبلة بصحبة الزوجة، أو ببساطة عدم القدوم لوحدهم، كما تضمنت اللافتة عبارة على شكل «فقاعة كلامية» تقول: «نحن لا نبيع الوحدة.. من فضلك لا تأتِ بمفردك».

وقد تسبب هذا المنشور - الذي تجاوزت مشاهداته 30 ألفاً - في انقسام حاد بين مستخدمي وسائل التواصل، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من سياسة المطعم، فقد كتب أحدهم أن «عقلية مالك المطعم قديمة»، بينما تساءل آخر: «لماذا نربط تناول الطعام منفرداً بالوحدة؟»، وقال ثالث: «يبدو أن المطعم لا يحترم زبائنه».

وفي المقابل أبدى بعض الأشخاص تفهماً لقرار مالك المطعم، معتبرين أن من حقه اعتماد السياسة التي يريدها طالما يتحمل تبعاتها، حيث قال أحدهم: «إذا كان المالك مستعداً لتحمل الخسارة المالية، فهذا قراره ويجب احترامه».

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها أحد المطاعم في كوريا الجنوبية بهذا الأمر، إذ سبق أن تعرض زبائن منفردون يعرفون محلياً باسم «هونباب»، لمواقف مشابهة، ففي يوليو الماضي واجه شخص كان يتناول طعامه بمفرده في مطعم آخر في يوسو تعليقات غير لائقة من موظفي المطعم الذين طلبوا منه الإسراع في تناول طعامه، لأن مطاعم أخرى تنتظر زبائن أكثر، على الرغم من أنه طلب وجبتين، كما انتشر في وقت سابق من العام الجاري خبر عن مطعم آخر وضع لافتة تمنع الزبائن المنفردين من مشاهدة منصات التواصل الاجتماعي أثناء تناول الطعام.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في أعداد الأسر المكونة من فرد واحد، فقد ارتفعت نسبتها في العاصمة سيؤول من 29.5% عام 2015 إلى 39.3% عام 2023، بينما تشير البيانات إلى أن أكثر من 42% من الكوريين الجنوبيين يتناولون وجبة واحدة على الأقل يومياً بمفردهم.

ويرى أستاذ علم الاجتماع في فرع جامعة ستانفورد في كوريا الجنوبية، جي ووك شين، أن البلاد بحاجة إلى معالجة النظرة السلبية تجاه الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بطريقة أكثر منهجية وشمولاً.

وعلى النقيض من هذا الاتجاه، ترحب العديد من المطاعم في الصين الشعبية بالزبائن الذين يعيشون بمفردهم، وتُقدّم لهم خدمات مخصصة، في ظل ما يعرف باسم «الاقتصاد الفردي» الذي يزدهر في البلاد، ووفقاً لخبراء، فإن هذا الاقتصاد يستهدف فئة العزاب، من خلال قطاعات متنوعة تشمل الطعام والعقارات والتواصل الاجتماعي، والتعليم والأجهزة المنزلية، ما يبرز اختلافاً واضحاً في التعامل مع الفئات المنفردة بين البلدين. عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»

• %42 من الكوريين الجنوبيين يتناولون وجبة واحدة يومياً بمفردهم.