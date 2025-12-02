تراجُع حصة شركات السيارات الصينية في أوروبا

تراجعت حصة شركات صناعة السيارات الصينية في أوروبا، خلال أكتوبر الماضي، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في سبتمبر.

ووفقاً لشركة «داتا فورس» للأبحاث، سجلت مبيعات السيارات الصينية الهجينة نمواً متسارعاً في جميع أنحاء القارة الأوروبية، بينما انخفضت حصة شركات السيارات الصينية من السوق الأوروبية ككل، خلال أكتوبر إلى 12.6%، مقابل 15.6% في سبتمبر.

كما انخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة، وهي فئة أساسية للعلامات التجارية الصينية، إلى 11.8%، من 12.6% في سبتمبر الماضي، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ودول منطقة التجارة الحرة الأوروبية وبريطانيا.