حصر الشهادات الصادرة عن جامعات مشبوهة في الكويت

علمت صحيفة «القبس» الكويتية، من مصدر حكومي، أن مجلس الخدمة المدنية حدّد مهلة أسبوعين لجهات الدولة، لتقديم أسماء الموظفين الحاصلين على شهادات دراسية من جامعات مشبوهة ومشكوك في صحتها.

وقال المصدر لـ«القبس» إن لجنة ستدقق الشهادات التي سيتم رفعها من قبل جهات الدولة، وذلك للتحقق من صحتها وسيتم فحصها وفق آلية مشددة، ومن يتبين أن شهادته «غير سليمة» أو صادرة عن جامعة وهمية، سيحال إلى النيابة العامة عقب التحقيق معه وثبوت التزوير بحقه، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ولفت المصدر إلى صدور تعليمات مشددة من مجلس الوزراء، بضرورة التدقيق في الشهادات وفحصها بدقة، وعدم التهاون مع المزوِّرين، ووضع ملف فحص الشهادات ضمن الأولويات.

وأضاف «أن عملية فحص الشهادات الدراسية لموظفي الدولة تشمل جميع فئات العاملين، بمن فيهم القياديون والإشرافيون، ولن تستثني أحداً من التدقيق والمحاسبة، إذا تبين أن شهادته الدراسية مزوّرة».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، شدد على تضافر الجهود في فحص الشهادات الدراسية لموظفي الدولة. عن «القبس» الكويتية