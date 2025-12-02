محادثات أميركية - أوكرانية «مثمرة» لبحث خطة إنهاء الحرب

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، عقب المحادثات الأميركية الأوكرانية الأخيرة في فلوريدا، بينما يستعد مبعوثه للتوجه إلى روسيا لمتابعة النقاشات.

وبعد محادثات استمرت ساعات، وصفها الجانبان بأنها «مثمرة»، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، بينما ذكر مصدر في وفد كييف أن المناقشات «ليست سهلة».

وتُمهّد المحادثات - التي تأتي في وقت تواجه كييف ضغوطاً عسكرية وتعاني فضيحة فساد داخلية - الطريق أمام زيارة مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم.

وعرضت واشنطن خطة لوضع حد للنزاع، الذي بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها، بموافقة موسكو وكييف.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أول من أمس: «أوكرانيا لديها بعض المشكلات الصغيرة الصعبة»، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر، أخيراً، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على إقالة مدير مكتبه، أندريه يرماك، الذي كان يترأس أيضاً وفد التفاوض.

وأضاف: «لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق».

وفي وقت سابق، قال روبيو للصحافيين إن المحادثات في فلوريدا كانت «مثمرة للغاية.. لكن لايزال هناك مزيد من العمل يجب القيام به».