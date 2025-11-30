«احتجاج» يمنع وصول سفينة فحم إلى أستراليا

أجبر احتجاج لمدافعين عن المناخ قبالة ساحل أستراليا سفينة على العودة أدراجها قبل الوصول إلى أكبر ميناء لتصدير الفحم في البلاد أمس، ما أدى إلى اعتقال 11 شخصاً.

وقالت الشرطة في ولاية «نيو ساوث ويلز» إن المعتقلين اتهموا بارتكاب «ما يشتبه في أنها جرائم تتعلق بالبحرية» في الاحتجاج بالقرب من ميناء «نيوكاسل» على بعد 170 كيلومتراً من سيدني عاصمة الولاية. وقال متحدث باسم ميناء «نيوكاسل» إنه تم منع سفينة واحدة من دخول الميناء، لكن بخلاف ذلك «لم تتوقف حركة الشحن وستستمر وفقاً للبرنامج». وقالت جماعة «رايزينج تايد» الناشطة في مجال المناخ إن سفينة الفحم أُجبرت على التراجع بعد أن دخلت قوارب صغيرة وسباحون إلى قناة الشحن.