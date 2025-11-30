الصين تطلق حملة تفتيش على المباني

أطلقت الصين حملة لمكافحة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس، بعد مقتل 128 شخصاً على الأقل في أحد أعنف الحرائق التي شهدتها هونغ كونغ.

وأفادت شبكة «سي سي تي في» الحكومية، بأن لجنة سلامة العمل بمجلس الدولة الصيني أصدرت إشعاراً بإطلاق حملة تفتيش وإصلاح، تهدف للوقاية من مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة. وخلال الحملة ستُفتّش المباني الشاهقة بحثاً عن استخدام مواد قابلة للاشتعال، وفق الشبكة. وسيتم أيضاً التحقق من استخدام مستلزمات، مثل سقالات الخيزران أو شبكات الأمان غير المقاومة للنيران.