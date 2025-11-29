سياسية ألمانية تصف موازنة 2026 بـ «موازنة حرب»

اتهمت رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» المنتهية ولايتها، سارا فاجنكنشت، الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بإقرار «موازنة حرب» لعام 2026.

وقالت فاجنكنشت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن «مشروع الموازنة لعام 2026 المطروح للتصويت في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يظهر أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ عام 1945»، وأكّدت فاجنكنشت أن حزبها، الذي لا يملك حالياً مقاعد في البرلمان، يسعى إلى «وقف سباق التسلح الجنوني، وتجميد الإنفاق العسكري عند مستوى عام 2021»، ما يوفر للخزينة 276 مليار يورو خلال الدورة التشريعية الحالية.