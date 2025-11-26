قاضية تردّ دعويين ضد اثنين من خصوم ترامب

ردّت قاضية فيدرالية دعويين جنائيتين مرفوعتين ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، والمدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، في نكسة جديدة لجهود يبذلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمقاضاة خصومه السياسيين.

واستندت القاضية كامرون كاري، في ردها للدعويين، إلى اعتبار المدعية التي وجهت الاتهامات، عُيّنت بشكل غير قانوني.

واتهم كومي بالإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس، في إطار تحرك قضائي اعتبر حملة انتقام يشنها ترامب على خصومه السياسيين، بينما اتهمت جيمس - وهي ديمقراطية، في دعوى تقدّمت بها - ترامب بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي.