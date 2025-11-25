تلوّث الأنهار يحرم التايلانديين أكل السمك

صياد سمك تايلاندي يمسك شباك صيد فارغة أثناء صيده في نهر ميكونغ، حيث انخفضت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، ونادراً ما يأكل السكان المحليون الأسماك من الأنهار خوفاً من التلوث، وسط زيادة استخراج المعادن النادرة والذهب من منبع النهر في ميانمار المجاورة. وقد تؤدي العمليات غير المنظمة إلى إطلاق مواد كيميائية سامة، وفقاً لتقرير مركز «ستيمسون» في منطقة شيانغ ساين، شمال تايلاند.