تزايُد عدد المزارعين الأميركيين المستفيدين من التأمين الصحي

لسنوات وجدت المزارعة، كورينا برانت، من ولاية إنديانا الأميركية، نفسها تحت ضغط كبير في ما يخص الرعاية الصحية، ونظراً إلى عدم أهليتها للحصول على إعانات قانون الرعاية الميسرة، عملت في وظيفة إضافية أبعدتها عن واجباتها الزراعية.

تغير كل ذلك في عام 2021، عندما اشترت بوليصة تأمين لنفسها ولعائلتها من مكتب الزراعة في إنديانا، إنها واحدة من عدد متزايد من الولايات التي تسمح لهذه الوكالات - التي تدافع عن حقوق المزارعين - ببيع بوليصات تأمين مضمونة من قبل شركات تأمين كبيرة، مثل «يونايتد هيلث كير»، وتستند القوانين إلى «قانون تينيسي» الذي يعود إلى عقود مضت، والذي يسمح لمكتب الزراعة في الولاية ببيع تغطية صحية للمزارعين.

لكن ثمة مشكلة، فعلى الرغم من أن هذه البوليصات غير مكلفة، فإنها تأتي مع قيود كبيرة، وتغطي خطط التأمين الطبية هذه، الفحوص ومعظم الإجراءات الطبية، لكنها ليست ملزمة بتغطية المتقدمين الذين يعانون حالات مرضية موجودة مسبقاً، أو الحفاظ على التغطية لشخص يصاب بمرض خطر.

وبهذا المعنى فإنها تشبه الخطط قصيرة الأجل والرخيصة التي دفعت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بديلاً عن قانون الرعاية الصحية، وينتقدها الكثيرون ويصفونها بـ«الخطط غير المجدية»، بينما يقول مؤيدوها إنها توسع الخيارات المعقولة الكلفة لمجموعة محرومة.

وبالنسبة لبرانت التي تزرع الذرة وفول الصويا قرب مدينة فرانكفورت في ولاية إنديانا، لايزال الأمر يستحق العناء. وقالت برانت: «بما أننا لا نضطر إلى القلق بشأن التغطية، تمكنت من أن أكون موظفة بدوام كامل في المزرعة».

تأمين جماعي

آخر ولاية تبنّت هذه الخطط هي أوهايو التي أقرت تشريعاً الصيف الماضي بدعم واسع من الحزبين للسماح، لمكتب الزراعة التابع لها بالمشاركة، وهي تنضم إلى 11 ولاية أخرى تشمل: أركنساس وإنديانا وأيوا وكانساس وميسوري وميسيسيبي ونبراسكا، ونورث داكوتا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس التي سنت تدابير مماثلة، وقد تنضم ويسكونسن أيضاً إلى هذه المجموعة، على الرغم من أن التوقعات هناك أقل تأكيداً.

وتوفر مكاتب الزراعة في تلك الولايات الآن تأميناً صحياً بشكل جماعي لآلاف الأشخاص، على الرغم من صعوبة الحصول على بيانات دقيقة، ورفضت بعض مكاتب الزراعة التعليق أو تقديم أرقام.

ويغطي مكتب الزراعة في تينيسي نحو 200 ألف فرد.

وقال مدير برامج الصحة في المكتب، ستيفن ألين، إن خطط مكتب الزراعة في إنديانا سجلت نحو 11 ألف مزارع وأفراد أسرهم، ارتفاعاً من 5000 في عام 2021.

ومع ذلك، يقول ألين إن الاشتراكات في خطط قانون الرعاية الصحية، في ولايات مثل تينيسي وأركنساس وإنديانا، قد ارتفعت جميعها في السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال شهدت إنديانا 359 ألفاً و240 اشتراكاً في خطط قانون الرعاية الصحية، عام 2025، ما يعني ضعف عدد عام 2023.

دخل متقلب

لطالما كافح المزارعون للعثور على تغطية صحية ميسورة الكلفة، بسبب تقلب أرباح أعمالهم، وفي هذا الصدد، فإن الصراع السياسي الأوسع نطاقاً الدائر حالياً حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية، والذي سيحاول الكونغرس تناوله قبل نهاية العام، قد لا يُحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للعديد من المزارعين بغض النظر عن النتيجة.

وفي حين أن أقساط التأمين ثابتة، فإن دخل المزارعين متقلب، لأنه يعتمد على حجم محصول العام، مقارنة بتكاليف المواد مثل الأسمدة، ولا يمكن شطب سوى بعض هذه النفقات، ما يعني أن حساب الدخل للعثور على خطة صحية يمكن أن يكون هدفاً متغيراً.

مخاطر

وقال أستاذ الاقتصاد في معهد روتشستر للتكنولوجيا، أميت باتابيال: «إذا كنت لا تعرف ما إذا كان دخلك الشهري سيكون 3000 أم 3500 دولار، فإنك لا تعرف النسبة المئوية من الدخل التي ستستهلكها الأقساط».

وبموجب هذا النظام المحاسبي، يصنّف العديد من المزارعين على أنهم يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب أعمال صغيرة، وهم أغنياء جداً على الورق بحيث لا يحق لهم الحصول على إعانات، لكنهم في الواقع يعانون ضائقة مالية، وإذا كان شخص ما قد دفع أقساطاً أقل من اللازم في العام السابق، فإن الحسابات بالنسبة للمزارعين يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. عن «واشنطن بوست»

دور غامض

لا تخضع مكاتب الزراعة في الولايات الأميركية لأي متطلبات إفصاح، ما يترك المتقدمين المحتملين في حالة من عدم اليقين، وفقاً لتقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2023، وحذّر التقرير من أن صانعي السياسات «يفتقرون إلى فهم واضح لكيفية عمل هذه الخطط والعضويات، ودورها في سوق التأمين، ونطاق آثارها المحتملة على المستهلكين الأفراد والقوى العاملة».

• أقساط التأمين تكون أحياناً مرتفعة مقارنة مع الدخل، كونها ثابتة، ودخل المزارعين متقلب لاعتمادهم على حجم المحصول.