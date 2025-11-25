دراسة: ألمانيا تتصدر أوروبا في الإنفاق الاجتماعي

تُنفق ألمانيا 41% من إجمالي نفقاتها على الضمان الاجتماعي، وهو ما يفوق بقية الدول الأوروبية، بما فيها الدول الشمالية، وذلك بحسب دراسة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو).

ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة «راينيشه بوست»، فإن نحو نصف تلك الأموال يخصص لتأمين الشيخوخة.

وتخصص الدول الشمالية، وكذلك النمسا وسويسرا، 40% من إجمالي نفقاتها للضمان الاجتماعي، بينما تبلغ النسبة في دول «البنلوكس» (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) 38%، في حين يصل متوسط الاتحاد الأوروبي إلى 39%.

أما في قطاع الصحة فتأتي ألمانيا، إلى جانب دول «البنلوكس» والدول الشمالية، في الصدارة (16%).

وفي خضم الجدل حول التقاعد ومع بداية أسبوع الموازنة، أوصى المعهد القريب من أرباب العمل في خلاصة دراسته بـ«مواجهة أي زيادة إضافية في النشاط الحكومي، خصوصاً في النفقات الاجتماعية»، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على نفقات قطاع الصحة.

وقام المعهد بدراسة الإنفاق العام ومختلف القطاعات في ألمانيا خلال الفترة من 2001 إلى 2023. وكمناطق للمقارنة في غرب أوروبا، استخدم المعهد بيانات دول «البنلوكس» والنمسا وسويسرا، إضافة إلى دول الشمال الأوروبي (الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وآيسلندا)، والتي تتشابه نسبياً مع ألمانيا من حيث تنميتها الاقتصادية وخصائصها الثقافية.