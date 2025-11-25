تضرُّر 11 ألف شخص في ماليزيا من الفيضانات

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في ماليزيا، أمس، إن أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة أن 11 ألفاً وتسعة أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في الولايات السبع، مشيراً إلى أنه تم فتح 60 ملجأ مؤقتاً في الولايات المتضررة، لإيواء النازحين بسبب الفيضانات، وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، الأكثر تضرراً، حيث تضرر 8228 شخصاً. وفي واقعة منفصلة، أول من أمس، تقطعت السبل بنحو 400 شخص بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار المستمرة ب قرية وانغ كيليان في ولاية بيرليس الشمالية الغربية.