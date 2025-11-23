رئيس بيلاروسيا يعفو عن 31 سجيناً أوكرانياً

قالت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا (بيلتا)، أمس، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أصدر عفواً عن 31 مواطناً أوكرانيا، دينوا بارتكاب جرائم جنائية على أراضي بيلاروسيا.

ونقلت الوكالة عن ناتاليا إيسمونت، المتحدثة باسم لوكاشينكو قولها، إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين لوكاشينكو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بناء على طلب كييف.

وأضافت: «تجري حالياً عملية تسليمهم للجانب الأوكراني».