ارتفاع عدد الشركات البريطانية الراغبة في نقل أعمالها إلى خارج المملكة المتحدة

أظهر تقرير اقتصادي زيادة عدد الشركات البريطانية التي تدرس نقل أعمالها إلى خارج المملكة المتحدة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي المحلي، والمخاوف بشأن زيادات الضرائب.

ووفقاً لأحدث مسح تجاري، صادر عن بنك «سانتاندير»، يعتزم نحو نصف الشركات، أو بنسبة 47%، التوسّع خارج بريطانيا، وهو ما يزيد بمقدار الثلث على النسبة المسجلة في مسح العام الماضي، وأكثر من ضعف النسبة المسجلة في خريف 2023، والتي كانت 21%.

وأشار «سانتاندير» إلى أن الرغبة المتزايدة في دخول الأسواق العالمية، تأتي مدفوعة بالمخاوف بشأن ركود النمو في بريطانيا والزيادات الضريبية المحتملة في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.1%، مقابل 0.3% خلال الربع الثاني السابق، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.

وشهد النمو في الربع الأخير، أضعف أداء ربع سنوي منذ أن انزلق الاقتصاد إلى ركود طفيف في نهاية عام 2023.

وكانت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، متفائلة بأن النمو الاقتصادي الأقوى سيسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، ودعم خطط الإنفاق الحكومي.

وتزايدت التكهنات بأن ريفز ستضطر لزيادة الضرائب مع اقتراب موعد الكشف عن ميزانية الخريف في 26 نوفمبر الجاري، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تفاقم حالة عدم اليقين، وتؤثر في إنفاق الشركات والمستهلكين.

يأتي ذلك بعد أن أشارت العديد من الشركات الكبرى إلى أن ارتفاع إسهاماتها في اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال، التي أُعلن عنها في ميزانية العام الماضي، قد أضافت ملايين الجنيهات إلى نفقاتها الأساسية.

من ناحيتها، قالت رئيسة قسم عملاء الشركات في بنك «سانتاندير بريطانيا»، جين جالفين، إن الشركات البريطانية «عازمة على النمو»، لكنها «تواجه مزيجاً صعباً من عدم الاستقرار الجيوسياسي، وضعف النمو المحلي».

وأضافت: «مخاوف النمو المحلي تجعل النمو الخارجي جذاباً بشكل خاص، ومع وجود سياسات حكومية قوية ودعم للنمو في الخارج، يمكن لهذه الشركات أن تزدهر وتُعزّز النمو الاقتصادي».

يذكر أن «سانتاندير» يجري استطلاعاً نصف سنوي لنحو 1000 شركة لا يقل حجم مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) لإصدار مؤشره نصف السنوي.

كما وجد الاستطلاع الأخير أن 54% من الشركات التي شملها الاستطلاع إما قامت بالفعل بنقل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين، وإما تفكر جدياً في القيام بذلك.

وأشار «سانتاندير» إلى أن الشركات تتخذ خطوات للحد من المخاطر المتعلقة بالتجارة وتنوع سلاسل التوريد الخاصة بها، لتقليل الاعتماد على الصين.