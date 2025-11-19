الحكومة الكندية تنجو من تصويت حجب الثقة

نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة، بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد الكندي، الذي هددته التعرفات الجمركية الأميركية.

وسمح دعمُ نائبةٍ معارضةٍ حريصةٍ على تجنب إثارة انتخابات مبكرة، وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية، وبقاء مارك كارني في منصبه.

وقال رئيس الوزراء على منصة «إكس» بعد التصويت، أول من أمس: «يجب الآن أن نعمل معاً لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين»، مشيراً إلى أن الميزانية المعتمدة ترتكز على إطلاق مشروعات بنى تحتية أساسية كبرى.