زراعة الأرز في إقليم آتشيه الإندونيسي

فلاحون يزرعون الأرز في حقل مغمور بالمياه مع بدء موسم الزراعة بإقليم آتشيه في إندونيسيا، حيث بدؤوا زراعة الأرز في الحقول مع بدء موسم الأمطار، وتشجع وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إقليم آتشيه، المزارعين المحليين على الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية والطقس لزيادة إنتاجهم الذي لايزال يعتمد بشكل عام على التغيرات المناخية مؤشراً إلى النشاط الزراعي في آتشيه.