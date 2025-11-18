45 نزيلاً في سجن سعودي يحصلون على الماجستير

في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، احتفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، بالتعاون مع جامعة القصيم، بتخريج 45 نزيلاً من سجن المباحث العامة في بريدة، بعد حصولهم على درجة الماجستير في أربعة تخصصات نوعية، وذلك وفق حضور منتظم ومعايير أكاديمية مطابقة لما يُقدّم في الجامعات السعودية.

وشهد الحفل مشاهد مؤثرة من الفخر والفرح بين النزلاء الخريجين وأسرهم، حيث عكست المناسبة نجاح تجربة التأهيل الأكاديمي التي وفّرتها رئاسة أمن الدولة، من خلال بيئة تعليمية متكاملة، مكّنت النزلاء من التحول إلى باحثين مطلعين ومتمكنين أكاديمياً، وأكد وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الأحمد، أن الجامعة تفخر بهذه الشراكة النوعية مع رئاسة أمن الدولة، لافتاً إلى أن تخريج دفعة الماجستير في تخصصات علم الاجتماع، والإدارة، والأنظمة، يعكس دور الجامعة في تنمية العقول بغض النظر عن الزمان والمكان.

وأعرب عدد من الخريجين عن فرحتهم الغامرة، مؤكدين أن التجربة على الرغم من صعوبتها شكلت حافزاً نفسياً ومعنوياً كبيراً. وقال أحد النزلاء: «هذه فرحتي الثانية مع جامعة القصيم، واليوم أحمل الماجستير بكل فخر»، بينما أكد زميل آخر أن معدله تجاوز 4.8 درجات، وقال: «نحن أول دفعة ماجستير في السجون، ونطمح لاحقاً إلى الدكتوراه».