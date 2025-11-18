أب صيني يترك عمله لبيع الأرز المقلي قرب جامعة ابنته

قدّم أب صيني استقالته من عمله وسافر مسافة تقارب 900 كيلومتر ليُنشئ كشك طعام قرب جامعة ابنته، بعد أن شَكتْ له من أن الوجبات الجاهزة التي تُقدّمها «كافتيريا» الجامعة لا تحمل «النكهة المنزلية» التي اعتادتها.

وقد تحولت قصة هذا الأب إلى ظاهرة واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي في البر الرئيس للصين، تقديراً لما فعله من أجل إسعاد ابنته، لي بنغدي، وهي طالبة في سنتها الثانية في جامعة جيلين نورمال بمدينة سيبنغ في مقاطعة جيلين شمال البلاد.

وخلال العام الماضي، عبرت لي عن عدم رضاها عن الطعام الذي تقدّمه الجامعة، معتبرة أنه غير صحي ولا يشبه مطلقاً مذاق الأطباق التي كانت تتناولها في المنزل، وفق ما ذكرته صحيفة «داهي نيوز».

وبعد سماعه شكواها مراراً، اتخذ والدها قراراً حاسماً، حيث قدّم استقالته من عمله في مطعم للمشويات في مدينة تيانجين التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب سيبنغ، وتوجه إلى جنوب الصين ليتعلم طرق إعداد الأرز المقلي والمعكرونة بالشكل الذي تحبه ابنته، وبعد ذلك استأجر كشكاً صغيراً قرب بوابة الجامعة ليكون قريباً من ابنته.

وافتتح الأب مشروعه الخاص، في منتصف أكتوبر الماضي، لكن البداية لم تكن سهلة، ففي يومه الأول باع كمية قليلة فقط من الأرز، محققاً ربحاً بسيطاً، وقد كانت أرباحه في ذلك اليوم أقل من 70 يوان (نحو 10 دولارات)، وهي القيمة نفسها التي جنتها ابنته من عملها في التدريس الخصوصي لطفل صغير، بحسب ما أفادت به لاحقاً.

وشعرت لي بالأسى تجاه والدها ورغبته الصادقة في إسعادها، فقررت نشر قصته على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لجامعتها، مشيرة إلى أنه رجل يهتم كثيراً بإعداد طعام نظيف، ويسعى باستمرار إلى تحسين عمله من خلال طلب المشورة والخبرة.

ولم تكن لي تتوقع ما حدث في اليوم التالي، فقد توافد عدد كبير من الناس، من طلاب ومدرسين وسكان من المناطق المجاورة، واصطفوا في طوابير طويلة أمام كشك والدها، حتى إن بعضهم اشترى كميات أكبر من حاجته لدعم الأب فقط.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتادت لي استغلال أوقات فراغها لمساعدة والدها في إدارة المشروع، وقالت: «قبل شهر أخبرني والدي بأنه يشعر بالبرد أثناء العمل بسبب الطقس، أما الآن فهو مشغول طوال الوقت وقلبه يشعر بالدفء»، وأضافت: «والدي لم يكن يطمح إلى تحقيق أرباح كبيرة، كان يتمنّى فقط أن يتمكن من العيش، واليوم يشعر بالطمأنينة لسببين: فهو يعتني بي ويستطيع إعالة نفسه».

وأكدت لي أن علاقتها بوالدها أصبحت أكثر قوة بعد وفاة والدتها قبل سنوات عدة، إذ اعتمدا على بعضهما بعضاً في مواجهة الحياة.

وتذكرت أنها عندما كانت تفكر في اختيار الجامعة المناسبة، لم تكن تعرف أي مدينة تختار، لكن والدها طمأنها قائلاً إنه سيتبعها أينما ذهبت، وقالت وهي تبتسم: «لقد أوفى بوعده»، مضيفة: «في حين يصف الكثيرون حب الأب بأنه شامخ كالجبال، فإن حب والدي بالنسبة لي دافئ كالشمس».

وأثارت القصة إعجاب آلاف المتابعين على وسائل التواصل، حيث علق أحدهم قائلاً: «هو لا يُقدّم لها الأرز المقلي فقط، بل يمنحها حباً صافياً كأي أب محب»، بينما كتب آخر: «الأطباق لابد أن تكون نظيفة، فابنته هي التي تأكل منها». عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»

