تطوير شبكة قطارات فائقة السرعة في أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية حزمة شاملة جديدة في مجال النقل، تتضمن خطة عمل للإسراع في عملية تطوير شبكة للقطارات فائقة السرعة في أنحاء أوروبا.

وتهدف الخطة إلى تقليص زمن السفر بين المدن الكبرى إلى النصف بحلول عام 2040، عبر إقامة خطوط جديدة وتحديث الخطوط القائمة، لتحقيق سرعة لا تقل عن 200 كيلومتر في الساعة، وسيتمكن الركاب من السفر من برلين إلى كوبنهاغن في أربع ساعات، بدلاً من سبع ساعات حالياً، كما ستنخفض مدة الرحلة من صوفيا إلى أثينا من 13 ساعة و40 دقيقة إلى ست ساعات، ومن المقرر ربط فيينا وبرلين برحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة، مقارنة بثماني ساعات و10 دقائق.