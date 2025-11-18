الحرس الوطني الأميركي يبدأ الانسحاب من بورتلاند وشيكاغو

بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأميركي، المنتشرين في شيكاغو وبورتلاند، الانسحاب من المدينتين، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.

ونشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرس الوطني، منذ يونيو، في عدد من المدن الديمقراطية، من بينها لوس أنجلوس وواشنطن، على الرغم من معارضة السلطات المحلية، مندداً بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن 200 عنصر باشروا الانسحاب، أول من أمس، من المدينتين، بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قدّمت أمام القضاء.

وسيبقى نحو 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، و100 من حرس أوريغون في بورتلاند.

وكانت القيادة الأميركية الشمالية التي تُشرف على العمليات العسكرية في أميركا الشمالية، أعلنت الجمعة الماضية، عبر منصة «إكس»، أنها ستقوم بـ«تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو»، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وكان نشْـر ترامب للحرس الوطني داخلياً خطوة استثنائية، حيث تبقى هذه القوات - المؤلفة في معظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية - تحت سيطرة حكام الولايات، ويتم اللجوء إلى الحرس الوطني داخلياً عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأميركية، على غرار الكوارث الطبيعية.