مسيّرات أوكرانية تستهدف مصفاة نفط روسية

أعلنت السلطات في كييف، أمس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط روسية في مدينة «ريازان» خلال ليل أول من أمس. وفي موسكو قالت السلطات الروسية إن المصفاة التي تعرضت للهجوم ستعلق عملياتها.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، أمس، عن رئيس مركز مكافحة التضليل، التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أندريه كوفالينكو، تأكيده النبأ عبر تطبيق تليغرام. وقال كوفالينكو: «تعرضت مصفاة ريازان النفطية للهجوم، بعد آخر سابق تعرضت له مصفاة ساراتوف النفطية، وستُعلق عملياتها».

وقالت «يوكرينفورم»، إن مصفاة ساراتوف النفطية تم استهدافها بطائرات مسيرة يومي 11 و14 نوفمبر الجاري.