البرلمان الألماني يسجل رقماً قياسياً جديداً بمدة جلساته

سجل البرلمان الألماني رقماً قياسياً جديداً في مدة انعقاد جلساته العامة خلال الفترة التشريعية الحالية، حيث بدأت الجلسة العامة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، أول من أمس، وانتهت في تمام الساعة 1:42 فجر اليوم.

وكان الرقم القياسي السابق، تم تسجيله في يونيو الماضي، حيث انتهت الجلسة حينها في تمام الساعة 12:29 صباحاً.

وطال أمد جلسة أول من أمس، بعدما شككت كتلة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، في توافر النصاب القانوني للبرلمان.

ويُشترط لاعتبار البرلمان الألماني مكتمل النصاب، حضور أكثر من نصف أعضائه البالغ عددهم 630 عضواً.